Автобус влетел в подземный переход метро в Алматы

В городе Алматы автобус на скорости въехал в подземный переход метро. ДТП произошло на пересечении улиц Абая – Момышулы 28 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Скриншот с видео instagram.com/kris_p_almata

В социальных сетях появилось видео с инцидентом.

«Дорожное происшествие имело место в 7:30 по проспекту Абая между улицами Яссауи и Момышулы. В момент столкновения пассажиров в салоне автобуса не было. Обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции Ауэзовского района, которые приступили к расследованию факта», – рассказали в Департаменте полиции города.