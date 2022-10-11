Автобус врезался в дом в Алматы, пострадали 7 человек (видео)

В городе Алматы пассажирский автобус врезался в жилой дом, пострадали 7 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«10 октября в 18:00 часов водитель 141-го маршрута автобуса марки Yutong, обслуживаемого частным перевозчиком ТОО «Олжас LTD», следуя по улице Кудерина в южном направлении, не справившись с управлением, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие – жилой дом», – проинформировал начальник управления дознания Департамента полиции Алматы Олжас Шарипов.

В результате ДТП пострадали сам водитель и 6 его пассажиров. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».