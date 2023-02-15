Автобус загорелся и взорвался в Алматы

В Алматы произошло возгорание автобуса с последующим взрывом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление городской мобильности.

Скриншот с видео instagram.com/kris__p__almaty/

15 февраля в 8:28 в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании автобуса маршрута №131.

"Водитель, обнаружив техническую неисправность, согласно инструкции предупредил всех пассажиров и незамедлительно высадил их на остановочном комплексе. После чего автобус направился в парк для устранения технической неисправности. Следуя по проспекту Аль-Фараби в южном направлении, у транспорта произошло возгорание в моторном отсеке. Водитель принял оперативные меры по тушению огня огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв. В 8:45 прибывшие на место сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар и в 8:50 полностью ликвидировали очаг возгорания", – проинформировали в управлении.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают уполномоченные органы.

В ведомстве обратили внимание, что возгорание произошло на автобусе ЛиАЗ, нормативный срок эксплуатации которого подходит к концу. При плановой проверке технического состояния автопарка была выявлена высокая степень износа автобусов этой марки. Поэтому автопарк планирует заменить их новым транспортом.

В акимате Алматы добавили, что в 2023 году планируется купить 300 новых автобусов и обновить 100 троллейбусов, а частные парки закупают 150 газовых автобусов.