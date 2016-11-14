Автобусы Hyundai будут собирать в Казахстане по новым технологиям

Технологии
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Азамат Сыздыкбаев
Казахстанская компания "Астана Моторс" подписала с Hyundai Motor Company меморандум о сборке в нашей стране автобуса Hyundai County второго поколения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

Документ был подписан во время официального визита в Южную Корею Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Меморандум подразумевает сотрудничество  в части модернизации технологий производства автобусов малого класса в РК.

Теперь вся продукция автосборочного предприятия компании "Астана Моторс", сошедшая с конвейера, будет соответствовать экологическим стандартам Евро-4, Евро-5, согласно техническим требованиям Таможенного союза, что позволит увеличить экспортный потенциал и производственную мощность предприятия, которое уже успешно экспортирует грузовые автомобили Hyundai в страны ЕАЭС.

Помимо возможностей приобретения автобусов Hyundai County по льготному лизингу в рамках госпрограммы с номинальной ставкой 3% годовых, компания "Астана Моторс" разрабатывает дополнительные условия по финансированию потребителей, позволяющие предоставить гибкие и комфортные условия кредитования.

В настоящее время автосборочное предприятие компании "Астана Моторс" является производством полного цикла – здесь есть сварка, окраска кузовов. Данное предприятие – единственное в Алматы по производству широкого модельного ряда коммерческой техники Hyundai грузоподъемностью от 2 до 20 тонн, с надстройками различной сложности, коммунальной и специализированной техники (грузовики, бортовые фургоны, рефрижераторы, мусоровозы, водовозы, манипуляторы и пр.) на территории Казахстана.

Меморандум является очередным шагом, укрепляющим основу двусторонних отношений между "Астана Моторс" и Hyundai Motor Company.

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