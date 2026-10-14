Автодорожную отрасль ждут реформы: создана правительственная рабочая группа

Правительство,Автодороги

Премьер-министр поручил до 1 декабря  разработать законодательные меры по глубокой реформе автодорожной отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Премьер-министра Олжаса Бектенова создана рабочая группа по реформированию автодорожной отрасли в рамках задач, поставленных Главой государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Перед рабочей группой поставлены задачи по пересмотру действующей системы строительства дорог и оценки его качества, обновлению стандартов и строительных норм.

Новый механизм управления отраслью, в том числе с учетом цифровых решений, будет нацелен на улучшение автодорожной инфраструктуры, повышение эффективности и прозрачности использования государственных средств.

В состав рабочей группы во главе с Первым заместителем Премьер-министра вошли руководство министерств транспорта, промышленности и строительства, финансов, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, энергетики, заместитель Главного транспортного прокурора, АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «ҚазАвтоЖол», РГП «Национальный центр качества дорожных активов», АО «КаздорНИИ», РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов», АО «КазНИИСА», а также эксперты отрасли и депутаты Курултая.

Премьер-министр поручил до 1 декабря текущего года разработать предложения, в том числе законодательные меры, по глубокой реформе автодорожной отрасли. 

#реформы #Правительство #дороги

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