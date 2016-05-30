Спорт
Автогонка "Ралли Казахстан-2016" стартовала в Актау
Ерзат Сергазин
На набережной Актау стартовал чемпионат страны по ралли-рейдам "Ралли Казахстан-2016", в котором экипажи будут соревноваться в категориях Т1 – улучшенные серийные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили side-by-side (SSV), T4 – грузовики и национальный класс автомобилей, куда также войдут мото и квадрозачеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой Aktausport.kz.

За время соревновательного процесса (турнир финиширует 3 июня) гонщикам предстоит преодолеть более 2 тысяч километров по территории Мангистауской области. Протяженность скоростных спецучастков составит 1 616 километров.

"Я возлагаю на эту гонку большие надежды. Климат и ландшафт Казахстана позволяют проводить автоспортивные соревнования высокого уровня сложности, разрабатывать необычные маршруты, привлекать интерес со стороны международной общественности. Всей команде оргкомитета рейда я желаю удачи, а участникам – здорового спортивного азарта", – говорит вице-председатель комиссии FIA по ралли-рейдам Фред Галлахер, который также является директором соревнования "Ралли Казахстан-2016".

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Организаторы текущего турнира помимо разработки сложных маршрутов уделили особое внимание и обеспечению должного уровня безопасности проведения гонки: задействованы два медицинских вертолета оперативного реагирования, предоставленных Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД, две машины скорой медицинской помощи, а также машины скорой и пожарной помощи на старте и финише каждого спецучастка и этапа.

В соревнованиях принимают участие многие именитые казахстанские автогонщики. Среди них: победитель ралли-марафона Africa Eco Race-2016 Канат Шагиров, бронзовый призер "Дакара-2012" Артур Ардавичус, многократные участники мировых автоспортивных состязаний Юрий Сазонов и Арслан Сахимов и многие другие. Примечательно, что и президент федерации автомоспорта РК Марат Абыкаев также поедет в качестве участника гонки.

"Проведение этих соревнований – огромная ответственность не только для нас, как для организаторов, но и для всей страны. "Ралли Казахстан" претендует быть частью международного календаря по ралли-рейдам FIA. Я надеюсь, что в результате большого совместного труда, опыта и усилий каждого специалиста на этой гонке мы сможем добавить позитивных новостей о Казахстане и начать проведение этапа Кубка мира по ралли-рейдам на территории нашей республики со следующего года", – отметил Абыкаев.

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