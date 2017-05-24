Общество
Автокараван "Мәңгілік Ел" ведет ОССБ по Мангистауской области
Республиканское общественное объединение "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" во главе с председателем Муратом Мухамеджановым реализует социальный проект "Организация и проведение мероприятий в рамках общенациональной идеи "Мәңгілік ел", в рамках которого был сформирован информационный караван, посвященный общенациональной идее "Мәңгілік ел", сообщает Kazpravda.kz.

5925a81a9c49f1495640090.JPG

59279778bb27c1495766904.JPG

Маршрут автокаравана пролегает по территории Мангистауской области. В городах и населенных пунктах: Актау, Мунайлы, Жанаозен, Шетпе, Жетыбай, Курык, Форт Шевченко запланировано проведение мероприятий с привлечением лидеров общественного мнения, членов партии "Нур Отан", представителей научной и творческой интеллигенции из числа представителей Ассамблеи народов Казахстана, НПО, волонтеров, общеобразовательных, ветеранских и молодежных организаций в целях пропаганды достижений за годы независимости РК.

5925a88ed69041495640206.JPG

В каждом городе и районном центре участники информационного каравана проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, встречи под эгидой проекта "Рухани жанғыру" из программной статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру". 

5925a985ee8441495640453.JPG

5927914829cc61495765320.JPG

Утром в 9.00 автокараван стартовал из Актау от Вечного огня. Первым пунктом на его пути стал Мунайлы. Участники прибыли в Мунайлинскую среднюю школу №11, где были проведены торжественное и спортивное мероприятия. Школьники состязались в национальных видах спорта и игр: казакша курес, аркан тарту, тогыз кумалак и других.

5925a16eaea961495638382.JPG

5925a2fd61e4b1495638781.JPG

5925a746445ba1495639878.JPG

5925a360e0d5c1495638880.JPG

5925a1b3bb8e41495638451.JPG

5925a20be07fa1495638539.JPG

Председателем ОО "Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мангистауской области" Картбеком Дуйсенбаевым и главой РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Муратом Мухамеджановым была вручена медаль "Отанға қызмет үшін" директору школы №11 Каршигуль Адилбековой.

59264a504a2cc1495681616.JPG

59264a755c23a1495681653.JPG

Культурная программа включала в себя представление национальных традиций и обрядов. 

5925aaf94fadc1495640825.JPG

5925aad89e3891495640792.JPG

5925aa91a8b6d1495640721.JPG

5925aaabe4f7a1495640747.JPG

Из Мунайлы автокараван прибыл в Жанаозен, где провел встречу с местным населением и военно-патриотическое мероприятие.

5925a4c5a82891495639237.JPG

5925a50434d521495639300.JPG

5925a5455b10d1495639365.JPG

5925a5f462ff11495639540.JPG

Далее автокараван следует в Жетыбай, Курык, Шетпе, где в ходе торжественной встречи с местным населением также были вручены почетные грамоты, медали "Отанға қызмет үшін" и благодарственные письма от имени союза ветеранов, участников боевых действий на таджико-афганской границе.

5925ac92a9e971495641234.JPG

5925ac616eb421495641185.JPG

5925acb5e33561495641269.JPG

В мероприятии приняли участие ветераны войны и труда, воины афганцы, ветераны и инвалиды подразделений особого риска СИЯП РК по Мангистауской области, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участники боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов, военнослужащие Министерства обороны ВС РК, Национальной гвардии РК, Пограничной службы КНБ РК, представители местных исполнительных органов, руководители общественных организаций, а также молодежь города и области.

Проект реализуется в рамках государственного и социального заказа Управления внутренней политики Мангистауской области и преследует цель повышения общественного мнения и значимости достижений республики за годы независимости, формирования нового казахстанского патриотизма, воспитания в детях, в молодых людях чувства нации единого будущего, консолидирующих ценностей на базе "Мәңгілік Ел", а также пропаганды военно-патриотического воспитания, поднятия имиджа защитника Отечества в глазах молодых людей, призванных в будущем защищать Родину.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Армейские борцы стали чемпионами и призерами чемпионата Азии
Армейская спортсменка стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава Сената
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
ОСИлим ли?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Сенат , Общество
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава С…
Президент , Общество
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с П…
Международное сотрудничество , Общество , Россия
Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржа…
Общество
В Минобороны дали разъяснения по выплатам участникам учений…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]