Автокараван "Мәңгілік Ел" ведет ОССБ по Мангистауской области
Республиканское общественное объединение "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" во главе с председателем Муратом Мухамеджановым реализует социальный проект "Организация и проведение мероприятий в рамках общенациональной идеи "Мәңгілік ел", в рамках которого был сформирован информационный караван, посвященный общенациональной идее "Мәңгілік ел", сообщает Kazpravda.kz.
Маршрут автокаравана пролегает по территории Мангистауской области. В городах и населенных пунктах: Актау, Мунайлы, Жанаозен, Шетпе, Жетыбай, Курык, Форт Шевченко запланировано проведение мероприятий с привлечением лидеров общественного мнения, членов партии "Нур Отан", представителей научной и творческой интеллигенции из числа представителей Ассамблеи народов Казахстана, НПО, волонтеров, общеобразовательных, ветеранских и молодежных организаций в целях пропаганды достижений за годы независимости РК.
В каждом городе и районном центре участники информационного каравана проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, встречи под эгидой проекта "Рухани жанғыру" из программной статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру".
Утром в 9.00 автокараван стартовал из Актау от Вечного огня. Первым пунктом на его пути стал Мунайлы. Участники прибыли в Мунайлинскую среднюю школу №11, где были проведены торжественное и спортивное мероприятия. Школьники состязались в национальных видах спорта и игр: казакша курес, аркан тарту, тогыз кумалак и других.
Председателем ОО "Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мангистауской области" Картбеком Дуйсенбаевым и главой РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Муратом Мухамеджановым была вручена медаль "Отанға қызмет үшін" директору школы №11 Каршигуль Адилбековой.
Культурная программа включала в себя представление национальных традиций и обрядов.
Из Мунайлы автокараван прибыл в Жанаозен, где провел встречу с местным населением и военно-патриотическое мероприятие.
Далее автокараван следует в Жетыбай, Курык, Шетпе, где в ходе торжественной встречи с местным населением также были вручены почетные грамоты, медали "Отанға қызмет үшін" и благодарственные письма от имени союза ветеранов, участников боевых действий на таджико-афганской границе.
В мероприятии приняли участие ветераны войны и труда, воины афганцы, ветераны и инвалиды подразделений особого риска СИЯП РК по Мангистауской области, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участники боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов, военнослужащие Министерства обороны ВС РК, Национальной гвардии РК, Пограничной службы КНБ РК, представители местных исполнительных органов, руководители общественных организаций, а также молодежь города и области.
Проект реализуется в рамках государственного и социального заказа Управления внутренней политики Мангистауской области и преследует цель повышения общественного мнения и значимости достижений республики за годы независимости, формирования нового казахстанского патриотизма, воспитания в детях, в молодых людях чувства нации единого будущего, консолидирующих ценностей на базе "Мәңгілік Ел", а также пропаганды военно-патриотического воспитания, поднятия имиджа защитника Отечества в глазах молодых людей, призванных в будущем защищать Родину.