Скриншот с видео
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Автокран протаранил автобус в Алматы, есть пострадавшие

Водитель автокрана марки Kamatsu LW 250-5 допустил столкновение с маршрутным автобусом Golden Dragon, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улицы Мендикулова и проспекта Аль-Фараби около 17:00.

«В результате ДТП пострадали пять пассажиров. Они были доставлены в медицинские учреждения. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Медеуского района», – сообщил начальник управления дознания Департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.

 

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