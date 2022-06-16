Автокран протаранил автобус в Алматы, есть пострадавшие

Водитель автокрана марки Kamatsu LW 250-5 допустил столкновение с маршрутным автобусом Golden Dragon, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улицы Мендикулова и проспекта Аль-Фараби около 17:00.

«В результате ДТП пострадали пять пассажиров. Они были доставлены в медицинские учреждения. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Медеуского района», – сообщил начальник управления дознания Департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.