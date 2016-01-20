Автомашины коммунальных служб Алматы переведут на газ

В течение двух лет 1 469 единиц автотранспорта и спецтехники коммунальных служб Алматы будут переведены на газ в рамках утвержденного городским акиматом комплексного плана мероприятий по улучшению состояния воздушного бассейна города, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Алматы сити"
.
На "голубое" топливо, уточнили в пресс-службе акима, также переведут 100 мусоровозов, которые поставят для Алматы за счет инвестиций, и автобусы муниципального парка. Их количество увеличится с 600 до 800 единиц.
Между тем специально выделенные полосы дорожного движения помогут общественному транспорту увеличить скорость передвижения и увеличить свою привлекательность для пассажиров. Протяженность таких полос в нынешнем году достигнет 100 км. Таким образом планируется повысить привлекательность общественного транспорта.
Улучшить городскую экологию должны и новые пешеходные зоны, свободные от автотранспорта. Эти зоны рекреации создаются по рекомендации датского ландшафтного архитектора Яна Гейла.
В рамках его проекта "Город для людей, а не для автомобилей" в Алматы на средства инвесторов будут обустроено 250 детских и спортплощадок, 150 велопарковок, 20 станций велопроката.
Напомним, власти Астаны также сообщали о переводе коммунальной техники на газ
. В столице в течение 2015–2016 годов на газомоторное топливо планируется перевести около трех тысяч автомашин коммунального хозяйства. Это позволит значительно снизить выбросы парниковых газов.