Автоматика очистит стоки Свежий выпуск 545 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Пройдя через систему фильтров автоматизированной станции, черные стоки на 97% очищаются от органических загрязнений, взвешенных частиц, соединений азота и фосфора, нефтепродуктов, поверхностно активных веществ, обеззараживаются. Полученная влага пригодна не только для полива технических культур и влагозарядки пастбищ. Ею можно наполнять озера рыбохозяйственного значения и даже использовать для накопления в рекреационной зоне для купания.

Использование технологии очистки, созданной специалистами астанинской фирмы «Новые инженерно-промышленные изобретения экологических программ», позволяет успешно решать проблему дефицита поливных ресурсов, защитить от загрязнения грунтовые и подземные воды.

