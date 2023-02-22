Автоматизированные системы вместо комиссии – как планируют отбирать на госслужбу в Казахстане

Заместитель председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге в СЦК рассказал, как изменится процесс отбора госслужащих, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Что касается госслужащих корпуса "Б" (административные государственные должности, не включенные в корпус "А" – прим. ред.), они проходят несколько этапов отбора. Это знание законодательства – 1-й этап, 2-й этап – оценка личностных качеств и 3-й – собеседование с конкурсной комиссией. Мы предусматриваем проведение отбора с применением автоматизированной системы, когда решение будет принимать не конкурсная комиссия, а сама система на основе суммирования баллов по всем этапам отбора", – сообщил замглавы АДГС.

Он отметил, что коррупционные риски будут минимизироваться через полную автоматизацию и анонимизацию всех участников, которым будут присвоены случайные ID.

"Все этапы, когда они сдают экзамен, оцениваются их личные качества и способность работы с числовой и вербальной информацией – по этим этапам будут суммироваться баллы. В нынешней системе последнее решение пока за конкурсной комиссией", – обозначил Азамат Жолманов.