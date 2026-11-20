Фото: КНБ

В октябре-ноябре Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции в Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетісу проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.

«Всего изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в их числе 5 автоматов, 26 ружей и 14 пистолетов, а также 10 гранат и 1259 боеприпасов», - говорится в сообщении КНБ.

По указанным фактам проводится досудебное расследование.