​Автомобиль-беспилотник

Глубокой ночью в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от Петропавловского гидроузла в Ишим с обрыва скатилась машина. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники оперативной группы первого отдела УВД Петропавловска. Но расследовать им оказалось нечего. Причиной происшествия стал не злой умысел, а случайное стечение обстоятельств. Как выяснилось, двое электриков проводили ремонтные работы на расположенной у гидросооружения подстанции. Внезапно они увидели, как принадлежащая одному из них Honda CR-V снялась с ручного тормоза и покатилась под уклон. Догнать машину и остановить они не успели. Повредив ограждение, иномарка отправилась в напоминающий пике самостоятельный полет. На следующий день ее удалось извлечь из воды. Правда, теперь пользоваться машиной хозяин сможет лишь после серьезных трат на ее ремонт.