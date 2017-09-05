В мире
Автомобиль Брежнева выставили на продажу за 54 миллиона рублей
На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже автомобиля ЗИЛ, якобы принадлежавшего Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, передает lenta.ru.

Хозяин машины 1972 года выпуска просит за нее 54 миллиона рублей. Также продавец указал на возможность обменять автомобиль на недвижимость.

Пробег ЗИЛа 117 составляет 10 тысяч километров. Указано, что это черный лимузин с объемом двигателя шесть литров, с автоматической коробкой передач.

При этом продавец не уточнил, имеются ли у него документы, доказывающие принадлежность автомобиля советскому лидеру.



По воспоминаниям современников, Брежнев имел пристрастие к автомобилям и быстрой езде. По разным данным, в его коллекции автомобилей насчитывалось от 49 до 324 машин. При этом большинство принадлежало не лично лидеру СССР, а аппарату ЦК партии. После смерти Генсека автомобили были конфискованы у его семьи, коллекция была раздроблена.

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