Автомобиль попал под лавину в ВКО – видео

В машине находились пятеро – супруги, которые ехали в Алтай, а также трое попутчиков.

Кадр из видео

На трассе Усть-Каменогорск – Алтай лавина накрыла легковушку с людьми сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции. Снежная масса сошла на автомобиль на горном участке с крутыми склонами. В машине находились пятеро – супруги, которые ехали в Алтай, а также трое попутчиков.

- Патрулировавшие трассу полицейские увидели заваленный снегом автомобиль и бросились на помощь, - рассказали в департаменте. – Сотрудники начали откапывать машину лопатами, но поняли, что это невозможно. Снега было слишком много.

Полицейские вызвали грейдер, который и освободил автомобиль. Трех человек на попутках отправили в Алтай, супружескую пару полицейские привезли в Серебрянск.

- К счастью, люди не пострадали, - отметили в департаменте. – Они только промочили ноги и, конечно, пережили стресс.

В департаменте по ЧС тем временем сообщили, что к ним на экстренный номер за помощью не обращались. Впрочем на этой трассе далеко не везде есть мобильная связь.