Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве

"Газель" попала в асфальтовую западню в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на паблик города Конаев.

Фото: Instagram/konaevkz

Инцидент произошел 30 декабря на проезжей части в районе рынка 1-го микрорайона. Автомобиль марки "Газель" провалился под асфальт.

Как сообщили в ЖКХ города, причиной провала стала просадка грунта из-за коммунальной аварии.

"В период с ноября по декабрь проводятся работы по благоустройству дворовых и придворовых территорий с текущим ремонтом дорожного покрытия, что предполагает замену существующего асфальтобетонного покрытия. Обследование повреждений дорожного покрытия показало, что имеет место нарушение слоя основания в связи с прорывом коммуникаций водоснабжения", - сообщили в ЖКХ г. Конаев.

