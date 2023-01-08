Автомобиль провалился под лед в Актюбинской области

Инцидент произошел 7 января на реке Уил, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

Фото пресс-службы ДЧС Актюбинской области

В связи с наступлением опасного периода (температура воздуха днем -2, ночью местами +1), связанного с таяньем льда на территории Актюбинской области сложилась неблагоприятная обстановка.

7 января, в 17.48, в селе Кайынды Уилского района под лед ушел автомобиль марки «Уаз», двигавшийся по реке Уил.

Водитель и два пассажира успели выбраться.

Происшествие случилась по причине не соблюдения правил безопасного поведения на водоемах в зимний период.