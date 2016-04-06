Автомобиль провалился в разверзшийся асфальт в Костанайской области
В поселке Затобольск Костанайской области автомобиль провалился в яму, возникшую посреди дороги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
"Автомобиль марки Volkswagen провалился в огромную яму, которая образовалась возле магазина "Весна" по улице 40 лет Октября в поселке Затобольск. Сначала задняя часть кузова только нависала над ямой, но немного позже автомобиль все-таки рухнул в пропасть", – говорится в сообщении.
Предполагается, что под тонким слоем асфальта вымыло грунт и покрытие не выдержало большой вес автомобиля, в итоге дорожное покрытие обвалилось.
Глубина ямы составляет не меньше 1 метра. Автомобиль из ямы достали и оградили место происшествия предупредительной лентой.