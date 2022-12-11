Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее

Фото: пресс-службы ДП области Абай

10 декабря около 22:00 часов на острове Полковничьи произошло ЧП, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП, 23-летний водитель выехал на тонкий лед вдоль реки Иртыш. В результате автомобиль марки Mitsubishi провалился в воду.

Водитель и пассажир успели выскочить из салона в момент происшествия и не пострадали.

Батальон патрульной полиции УП г. Семей напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии и рекомендуют быть осторожными, а также советуют воздержаться от прогулок, рыбной ловли на льду и перехода через реку Иртыш.