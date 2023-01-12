Автомобиль с водителем затонул в Малом Арале

Пожилой водитель погиб в Малом Арале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области

Автомашина УАЗ упала в Малый Арал на участке Шомишколь, в 20-25 километрах от населенного пункта Акеспе Аральского района Кызылординской области. Сообщение об этом поступило спасателям 10 января в 11:48.

В салоне авто находился мужчина 1963 года рождения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями поиски начались 11 января. Транспорт под ледяной водой искали 4 водолаза-спасателя из подразделения оперативно-спасательного отряда населенного пункта Камыстыбас.

«Поискам мешало илистое дно моря. Но благодаря профессионализму спасателей на глубине 14 метров УАЗ был обнаружен. Однако внутри авто человека не было. С утра 12 января поиски продолжились. В 12:03 водолазы в 6 метрах от места происшествия обнаружили и извлекли из воды тело мужчины», – сообщили в ДЧС.