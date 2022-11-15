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Автомобиль сгорел после ДТП в Мангистау: погибли 2 человека

В ДТП в Мангистауской области погибли 2 человека. Видео с места жуткой аварии распространяется в Сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

14 ноября в 21:45 часов на пульт 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в селе Атамекен Мунайлинского района.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП 1 автомобиль сгорел. 2 человека погибли.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

 

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