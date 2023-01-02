Автомобиль снес четверых пешеходов в Темиртау
Происшествия
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Пострадавших с травмами госпитализировали.
В Темиртау на перекрестке, автомобиль, двигаясь задом, сбил четверых пешеходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg-канал Патриот.
ЧП произошло 31 декабря ночью на перекрестке улиц Металлургов-Абая.
Момент наезда был снят на уличную видеокамеру.
Первые трое пешеходов благополучно перешли дорогу на разрешающий сигнал светофора. А четверо других - двое детей и двое взрослых были сбиты автомобилем.
Травмы получили двое взрослых. Они госпитализированы.
Предположительно, автомобиль занесло на скользкой дороге.
Подробности ДТП выясняются.