Происшествия
Автомобиль столкнулся с трамваем в Усть-Каменогорске
Легковой автомобиль столкнулся с трамваем в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.    

«19 октября около 18:00 часов 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi по улице Казахстан города Усть-Каменогорска, вне перекрестка, где трамвайные пути пересекают проезжую часть дороги, не предоставил преимущество в движении приближающемуся трамваю, тем самым допустил с ним столкновение», – сообщили полиции.

В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. По данному факту в отношении водителя Mitsubishi составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК, который влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



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