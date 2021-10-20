Автомобиль столкнулся с трамваем в Усть-Каменогорске
Легковой автомобиль столкнулся с трамваем в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
«19 октября около 18:00 часов 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi по улице Казахстан города Усть-Каменогорска, вне перекрестка, где трамвайные пути пересекают проезжую часть дороги, не предоставил преимущество в движении приближающемуся трамваю, тем самым допустил с ним столкновение», – сообщили полиции.
В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. По данному факту в отношении водителя Mitsubishi составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК, который влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.