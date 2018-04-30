Автомобиль трижды протаранил толпу в Великобритании
Водитель на легковом автомобиле трижды врезался в толпу людей в центре города Ньюпорт (Уэльс, Великобритания). В результате инцидента четыре человека пострадали, их госпитализировали, передает Lenta.ru.
Ссылаясь на местный интернет-ресурс Wales Online, портал сообщает, что участники происшествия пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, однако он прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу. Позже автомобиль обнаружили сожженным недалеко от места инцидента.
По подозрению в преступлении задержан темнокожий парень, предположительно, 20-ти лет. Его имя не называется. Полиция продолжает расследование произошедшего.
По информации издания, во время инцидента в Ньюпорте проходил марафон, в котором участвовали почти шесть тысяч бегунов. Одна из улиц города после происшествия перекрыта.