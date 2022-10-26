Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо

Автомобиль загорелся при ДТП в городе Сатпаеве, водитель погиб на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В социальной сети появилось видео возгорания автомобиля в Сатпаеве.

Как сообщили в Департаменте полиции Улытауской области, 25 октября на трассе Жезказган – Есиль – Петропавловск, на выезде из Сатпаева в город Жезказган, 58-летний водитель автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в арку с названием города.

«Во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль загорелся, водитель погиб на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия», – резюмировали в ДП.