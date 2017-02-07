Автомобиль врезался в ограждение ДВД Мангистауской области
В Актау автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение здания ДВД Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
"Сегодня в Актау водитель автомобиля марки Toyota совершил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ" и врезался в забор здания ДВД Мангистау. Авария произошла на дороге между 12 и 13-м микрорайонами. Водитель 1995 года рождения. Проводится работа по возмещению нанесенного ущерба", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Предусматривается наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на девять месяцев.