Автомобиль врезался в столб в Павлодаре, погиб водитель
Происшествия
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Смертельное ДТП произошло в городе Павлодаре в час пик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
18 января около 19:00 водитель автомашины Kia напротив здания улицы Центральная промзона, не справившись с управлением, столкнулся с опорой контактной сети трамваев.
53-летний водитель скончался на месте происшествия.
По факту проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашина водворена на специальную штрафстоянку.