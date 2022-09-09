Фото: polisia.kz
Происшествия , Крупные ДТП
Автомобиль вспыхнул при ДТП в Шу: 21-летняя девушка сгорела заживо

Жуткое ДТП попало на видео в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 сентября примерно в 01:37 часов в городе Шу произошло дорожно-транспортное происшествие.

30-летний водитель автомобиля Mercedes Benz по улице Сейфуллина на большой скорости ударил Volkswagen Golf под управлением 29-летнего местного жителя, который ехал в попутном направлении. От полученного удара Volkswagen воспламенился и столкнулся автомашиной ВАЗ-21150.

В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen, а 29-летний водитель и еще 1 пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз.

 

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