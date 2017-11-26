Автомобили будут писать SMS владельцам при попытке угона

Интерактивная противоугонная система, разработанная для автомобилей одной из известных немецких марок, сможет при попытке вторжения или угона сообщить хозяину машины на смартфон, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал Motor.kz
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Система будет автоматически активироваться при закрытии припаркованного автомобиля и через специальное приложение оправлять уведомление на смартфон владельца, если кто-то попытается проникнуть в салон или отбуксировать машину. Также она использует находящийся внутри автомобиля экран для наглядной демонстрации хозяину машины того, что именно произошло и как она сработала. Новинка будет доступна для всех машин указанной марки, оснащенных необходимыми датчиками.
Помимо услужливой противоугонки, у автомобилей появится совместимость с системой голосового распознавания Amazon Alexa. Новые машины получат ее по умолчанию, а для моделей, выпущенных после сентября 2014 года, данная опция окажется доступной через коммуникационный модуль.
Также у водителей появится виртуальный гид – чат-бот на базе искусственного интеллекта с функцией дополненной реальности. Электронный помощник может отвечать на вопросы о системах автомобиля, компании и определять функциональное назначение объектов, например, кнопок, на которые наводится объектив камеры смартфона.