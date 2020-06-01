Автомобили из Армении можно будет оформить до 1 сентября – инструкция

Автомобили, ввезенные в Казахстан из Армении до 1 февраля 2020 года, можно будет оформить до 1 сентября, передает Kazpravda.kz
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"Речь идет о том транспорте, который был ввезен в Казахстан до 1 февраля 2020 года, а также имеет левостороннее рулевое управление. Важно знать, что период регистрации таких автотранспортных средств – с 1 июня по 1 сентября этого года. Регистрация не может быть осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельцев в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 тысячи 473 тенге, пошлина за госномер – 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге", – отметил начальник УАП Департамента полиции Алматы Жандос Мураталиев.
По его словам, в данном случае действует принцип экстерриториальности, а это значит, что каждый гражданин Республики Казахстан, независимо от того, в каком городе он проживает, может пройти процедуру регистрации в самом ближайшем СпецЦОНе. При этом он получит государственные регистрационные номерные знаки того региона, где прописан.
"К примеру, если автовладелец – житель Алматинской области, но проходит регистрацию в СпецЦОНе города Алматы, ему на руки выдаются номера с серией "05". Отмечу, что государственный регистрационный номерной знак для транспортных средств из Армении отмечен желтым фоном. Обязательства владельцев автомашин, прошедших регистрацию, закреплены на общих основаниях: они должны проходить ежегодный технический осмотр, вовремя платить налоги, штрафы, не допускать нарушений Правил дорожного движения. Все имеющиеся автоматизированные информационные системы, используемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, среди которых "АИС БДД" и "Сергек", интегрированы и имеют возможность распознать госномер авто из Армении. Кроме того, при постановке на учет эти транспортные средства будут проверяться по линии Интерпола на предмет криминального происхождения", – подчеркнул Мураталиев.
Для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;
3) СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и ГРНЗ ( государственный регистрационный номерной знак), выданные в уполномоченном органе Республики Армения;
4) документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки. Они должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия;
5) в особые отметки вносятся записи: "ТСРА" и "Не подлежит регистрации на иное лицо";
6) В случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство, выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты;
7) При утере ГРНЗ выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.