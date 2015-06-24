Автомобили назвали основным источником загрязнения воздуха в Астане

Меруерт Нургазинова
Автомобили признали основным источником загрязнения окружающей среды в Астане. Об этом сегодня заявил заместитель городского акима Косман Айтмухамбетов в ходе очередной сессии столичного маслихата, где обсудили вопросы экологической безопасности, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы акимата, заместитель градоначальника рассказал депутатам о проводимых городскими властями мерах по улучшению экологической ситуации.  Общий объем валовых выбросов, загрязняющих воздух города, в 2014 году составил 165 тысяч тонн. Показатель индекса загрязнения атмосферы составляет 3,7 единицы. Показатель состояния воздушного бассейна столицы является экологически благоприятным для жизнедеятельности населения, пояснил Косман Айтмухаметов.

По его словам, основной источник загрязнения автотранспортные средства (55,6%). На долю энергетических предприятий ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 приходится 30,96%, другие источники загрязнения – 15,74%, в том числе "вклад" частного сектора составляет 9,4%.

Согласно плану мероприятий свыше 3 тысяч транспортных средств подведомственных предприятий акимата планируется перевести на природный газ. При использовании такого топлива практические не происходит выбросов сажи и соединений свинца в атмосферу.


