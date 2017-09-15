​Автомобили – нефтяникам Эмбы!

На днях на базе НГДУ «Кайнармунайгаз» состоялся гала-концерт для работников структурных подразделений АО с участием звезд казахстанской эстрады.

– «Эмбамунайгаз» сегодня – это современная нефтяная компания с перспективным будущим, осуществляющая гео­логоразведку, разработку неф­тяных месторож­дений, добычу и подготовку нефти и газа. В перспективе у предприятия большие планы по расширению ресурсной базы, развитию новых направлений, включая бурение глубокой скважины и многие другие проекты, которые, я уверен, мы успешно осуществим с нашим профессиональным и дружным коллективом, – отметил в своем выступлении в головном офисе председатель правления АО «Эмбамунайгаз» Ануар Жаксыбеков.

В ходе торжественного собрания медалями «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли», «95 лет Эмбы», почетными грамотами Министерства энергетики РК, АО ФНБ «Самрук-Казына», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»», памятными знаками АО «Национальная компания «КазМунайГаз»» и благодарственными письмами были награждены 40 сотрудников предприятия.

Однако главное действо ждало членов коллектива на парковке центрального офиса. Лучших работников Эмбы здесь ждали новенькие автомобили «Нива-Шевроле».

– В честь юбилея Эмбы компания подарила шесть автомобилей труженикам всех производственных структурных подразделений. Таким образом «Эмбамунайгаз» выразила благодарность работникам за самоотверженный труд и беззаветную преданность избранной нелегкой профессии нефтяника, – прокомментировал событие Ануар Жаксыбеков.

Все получившие ценную награду – рядовые нефтяники.

Каженбай Абдикаримов – оператор технологической установки 5-го разряда цеха по подготовке и перекачке нефти НГДУ «Жайыкмунайгаз». Саит Асанов – оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Жылыоймунайгаз». Казбек Кошаев – оператор по добыче неф­ти и газа НГДУ «Кайнармунайгаз». Джумажан Баесенов – оператор по подземному ремонту скважин НГДУ «Доссормунайгаз». Гатиет Абдрахманов – электромонтер управления «Эмбамунайэнерго». Жумажан Сарсенов – стропальщик складского хозяйства УПТОиКО АО «Эмбамунайгаз».

Но, оставаясь рядовыми сотрудниками, эти люди, тем не менее, составляют костяк трудового коллектива…

К примеру, общий стаж работы Джумажана Баесенова на производстве – 44 года, из них более 41 года он трудится в уже ставшей ему родной службе подземного и капитального ремонта. Занимаясь любимым делом, он даже не заметил, что ни разу за несколько десятилетий не выходил на больничный! И сам сильно удивился этому факту, озвученному кад­ровой службой предприятия...

Он считает, что все это благодаря увлеченности работой и регулярным занятиям спортом. Джумажан – постоянный участник спортивных мероприятий, увлекается волейболом. Один из его четверых сыновей пошел по стопам отца и тоже стал неф­тяником.

– Спасибо родному предприятию за то, что постоянно создает и улучшает условия труда и отдыха. Я начинал работу в 1973 году, помню, в каких тяжелых условиях мы тогда трудились. Сейчас повсеместно внедряются автоматизированные системы, что помогает оптимизировать процессы и повысить безопасность труда. Отдыхают сотрудники в специально оборудованных вагончиках, живут в общежитиях. Мы постоянно получаем путевки в санатории. А теперь вот наш труд отмечен таким ценным подарком, как автомобиль, – не скрывает своей радости нефтяник.

А в АО «Эмбамунайгаз», не­смот­ря на его солидный возраст, не собираются останавливаться на достигнутом. В планах компании – открытие новых месторождений нефти. В данное время решается вопрос о передаче АО «Эмбамунайгаз» нескольких новых контрактных территорий, в том числе перспективных – Забурунье и Жайык, расположенных в Прикаспийской впадине. И, конечно же, АО будет по-прежнему уделять должное внимание кадровому потенциалу компании – вкладывать много сил в профессиональное становление молодых сотрудников и оказывать уважение своим ветеранам.