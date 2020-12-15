Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем временно закроют

Общество
Айдана Демесинова
Иллюстративное изображение: khabar.kz
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем будут временно закрыты. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Kazpravda.kz.  

"Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 16-17 декабря 2020 года. Работа пунктов пропуска начнется 18 декабря 2020 года в штатном режиме. В КГД просят перевозчиков скоординировать свои планы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее комитет уже предупредил о необходимости пересмотра экспортерами контрактных обязательств с китайской стороной.

