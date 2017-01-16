​Автомобильный махинатор

С заявлением о факте угона 29-летний горожанин обратился в Каратауский отдел полиции УВД Шымкента. Что ж, полицейские подключились к розыску и очень скоро в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили якобы угнанный автомобиль на одной из улиц областного центра.

Уже на стадии предварительного следствия полицейские установили, что заявитель инсценировал угон собственной автомашины для того, чтобы получить за нее страховку в одном из банков города. Кроме того, после получения страховки в 800 тыс. тенге мужчина попытался продать данную автомашину 33-летнему жителю Шымкента, у которого даже взял задаток в сумме 500 тыс. тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Каратауского отдела полиции по двум статьям УК РК: мошенничество и заведомо ложный донос. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.