Автомошенники перепродали полсотни машин за рубеж

Закон и Порядок

Министерство внутренних дел пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с автомобилями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Скрин Polisia.kz

Злоумышленники оформляли автомобили в залог на подставных лиц через банки второго уровня и микрокредитные организации. После получения автомобилей вывозили  их за пределы Казахстана для последующей перепродажи. По предварительным данным, таким способом за границу было вывезено 56 автомобилей.

Министерство внутренних дел провело оперативные мероприятия одновременно в десяти регионах страны. В результате 48 человек доставлены в органы полиции. В их числе — 6 предполагаемых организаторов преступной группы, которые водворены в ИВС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела и принимаются меры по розыску вывезенных автомобилей. Расследование находится на контроле МВД.

#МВД #авто #мошенники

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