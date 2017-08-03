Автономная туристическая зона появится в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии намерены превратить сотни километров побережья Красного моря в глобальное туристическое направление, которое будет соответствовать всем международным стандартам, сообщает islam-today.ru.
Согласно проекту, туристический центр будет охватывать 50 островов и 34 тысячи квадратных километров – это больше, чем, к примеру, вся территория Бельгии. А расположен он будет между городами Умлудж и Аль-Вайх.
Как отмечается в документе саудовских властей, визы для туристов в новой зоне либо будут полностью отменены, либо будут выдаваться через Интернет.
Кроме того, по некоторой информации, туристическая зона будет "полуавтономной" областью со своими законами и нормативной базой.
Это, в свою очередь, говорит о том, что власти страны могут ослабить некоторые жесткие правила, применяемые в других частях Саудовской Аравии.
Согласно проекту, туристический центр будет охватывать 50 островов и 34 тысячи квадратных километров – это больше, чем, к примеру, вся территория Бельгии. А расположен он будет между городами Умлудж и Аль-Вайх.
Как отмечается в документе саудовских властей, визы для туристов в новой зоне либо будут полностью отменены, либо будут выдаваться через Интернет.
Кроме того, по некоторой информации, туристическая зона будет "полуавтономной" областью со своими законами и нормативной базой.
Это, в свою очередь, говорит о том, что власти страны могут ослабить некоторые жесткие правила, применяемые в других частях Саудовской Аравии.