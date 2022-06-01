Автопарк школьных автобусов обновят и откроют новые детсады в Казахстане

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на заседании Правительства рассказала о планируемых мероприятиях в Год детей, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Впервые в этом году будет масштабно обновлен автопарк специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в учебные заведения более 25 тысяч детей. Акиматы закупают через лизинг 515 школьных автобусов. Первые автобусы планируется доставить в Акмолинскую область в течение этого месяца", – сообщила Шолпан Каринова.



Также, по ее словам, в Год детей на 10% увеличилось количество младших школьников, которым предоставлено бесплатное горячее питание. В этом плане она отметила работу акиматов Шымкента и Карагандинской области.



"Для детей дошкольного возраста будет открыто 322 детских сада на более чем 34 тысячи мест, из них за 5 месяцев уже открыто 130 на 9,4 тысячи мест. До конца года охват детскими садами детей 3-6 лет будет доведен до 99,3%. Во избежание чрезвычайных ситуаций в частных детских садах усилим меры безопасности, обеспечим квалифицированными специалистами, а также улучшим качество госзаказа с помощью ваучерного механизма, контролируя выполнение требований к видеонаблюдению, оборудованию мебелью. Для обеспечения прозрачности при распределении мест в сады создается единая база очередности", – заверила спикер.