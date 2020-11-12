Автопарк скорой пополнился

Ключи от 18 новых автомобилей для областной станции скорой медицинской помощи вручил в торжественной

обстановке аким Атырауской облас­ти Махамбет Досмухамбетов.

– Для оперативного реагирования на вызовы населения всего в регионе функционирует 75 единиц автотранспорта. Теперь их ряды пополнились еще почти двумя десятками новых машин. Благодаря этому уровень обеспеченнос­ти скорой медицинской помощи автомобилями в области достиг 100%, – отметил глава региона.

Приобретались машины за счет «БРК-Лизинг». 8 автомобилей будут направлены в районные лечебные учреждения, оставшиеся 10 останутся в Атырау.

На сегодня в области имеются 93 машины скорой медицинской помощи, 46 из них приобретены в нынешнем году. После недавнего пополнения автопарк станции скорой помощи Атырау, к примеру, теперь полностью укомп­лектован. В целом он обновлен на 70%, да и возраст остальных машин в среднем не превышает 2–3 лет.

В следующем году за счет средств республиканского бюджета автопарк медицинских учреждений региона дополнительно пополнится 60 единицами машин.