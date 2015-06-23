Автопарк столичной полиции пополнился 40 отечественными машинами

Общество
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Талгат Исенов
Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков в День казахстанской полиции вручил сотрудникам столичного Департамента внутренних дел ключи от 40 новых служебных машин марки Peugeot, Skoda и Ssang Yong Kyron казахстанской сборки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

"Включение работников правоохранительных органов в систему государственной службы и создание местной полицейской службы непосредственно повлияют на организацию работы полиции, в том числе Департамента внутренних дел Астаны", – подчеркнул на торжественном мероприятии аким.

Отмечается, что поступивший в полицию Астаны транспорт оснащен бортовыми компьютерами с доступом к базе данных ОВД, радиостанциями нового поколения с функциями телефонной городской связи, а также спутниковой системы GPS, которая позволит оперативным дежурным эффективно управлять нарядами полиции.

Новые автомобили будут переданы дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам и инспекторам ювенальной полиции, что позволит расширить мобильность данных служб. Служебная техника на улицах столицы должна появиться на днях.

Обновление парка служебных автомобилей, отметили в акимате столицы, – только часть масштабного комплекса мер, принимаемых государством для постоянного повышения качества работы правоохранительных органов. Так, например, сейчас в Астане ведутся работы по реализации масштабного проекта "Система комплексного обеспечения жизнедеятельности". В его рамках в ближайшие годы планируется установить 15 тысяч видеокамер. Таким образом, вкупе с другими элементами проекта технологическая база работы столичной полиции выйдет на новый уровень.

Напомним, что в 2007 году Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева 23 июня было официально утверждено Днем казахстанской полиции.

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