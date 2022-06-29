Автопарки жмут на тормоза. Остановить общественный транспорт готовы перевозчики Петропавловска

Остановить общественный транспорт готовы перевозчики Петропавловска, заявляя о том, что несут колоссальные убытки из-за невыплаты субсидий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На заседании Совета по защите прав предпринимателей председатель ассоциации «Автотранспортный союз Северо-Казахстанской области» Галина Семенова сообщила, что задолженность по субсидиям превысила уже 500 млн тенге.

Субсидии перевозчикам пассажиров даются на убыточные, но социально значимые маршруты и льготную перевозку отдельных категорий граждан. Рассчитывая на получение этих субсидий, предприниматели взяли автобусы в лизинг, в течение семи лет они должны выплачивать заем, а за несвоевременную оплату вынуждены платить высокую пеню – 0,1% от суммы долга за каждый просроченный день. Если ситуация не изменится, предупредила Галина Семенова, автобусные перевозчики решатся на то, чтобы остановить свою работу.

В ответ представитель отдела ЖКХ акимата Петропавловска заявил, что в таком случае договоры с этими перевозчиками пассажиров будут расторгнуты, а с другими компаниями – заключены.

Было также указано, что тариф на проезд в общественном транспорте в последний раз повышался в 2017 году и до сих пор равняется 80 тенге. Как только завершится мораторий на повышение тарифа, его поднимут, и это принесет в бюджет дополнительные деньги.

Еще ранее предприниматели-перевозчики просили мажилисмена Дмитрия Колоду содействовать в выделении из республиканского бюджета целевых трансфертов для субсидирования лизинговых платежей либо увеличить субсидии на социально значимые маршруты.

«Данные вопросы, – указал на своей страничке в Facebook депутат Мажилиса Парламента Дмитрий Колода, – я взял под свой личный контроль, будем рассматривать совместно с госорганами и профильными ведомствами. Мною было рекомендовано подать соответствующую заявку на рассмотрение в рамках республиканского бюджета…»

По словам представителей сферы общественного транспорта, стоимость тарифа, исходя из реальных затрат автобусных парков, должна составлять 240 тенге.

Поэтому нужно заранее предусмотреть механизм субсидирования разницы, чтобы не делать тариф неподъемным для горожан…

Между тем член общественного совета Северо-Казахстанской области юрист Павел Афанасьев настроен скептически:

«Вопрос о выделении субсидий на содержание городского общественного транспорта в Петропавловске детально изучался, – говорит он. – Когда мы затевали реформирование общественного транспорта и вводили электронное билетирование, то явно не рассчитывали на такие сногсшибательные суммы, предлагаемые для возмещения, они просто астрономические. Мы предполагали, что тариф, предусмотренный за проезд в общественном транспорте, может оказаться недостаточным для погашения кредитов, но не подписывались на то, чтобы брать на себя все проблемы частных автоперевозчиков».