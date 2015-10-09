Автопробег собирает друзей Свежий выпуск 596 Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Маршрут колонны машин Отдельного сводного стрелкового батальона и Мангистауской региональной лиги «Кайсар» пролег через города Актобе, Уральск, Атырау, Кульсары, Бейнеу, Шетпе, Жанаозен и завершился в Актау. Эти дни были наполнены торжественными мероприятиями, собиравшими участников Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев», ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов, военнослужащих, сотрудников полиции, а также представителей общественных организаций, учащихся и студентов.

Первая остановка участников автопробега ждала в городе Шалкар. Здесь в музее Великой Отечественной войны они приняли участие в открытии уголка боевой славы ветерана Ахметкали Картымасова. А в областном центре Актюбинской области возложили венки к Вечному огню. В селе Алия также было посещение военно-исторического музея.

После этого путь лежал через Западно-Казахстанскую область, в областном центре которой тоже состоялась торжественная церемония возложения венков к Вечному огню. В Атырауской области была остановка в Атырау, затем в поселке Алмалы установили мемориальную доску воинам, погибшим на таджико-афганской границе. В среднюю школу, где проходило мероприятие, пришли матери погибших воинов, представители местной власти. На следующий день такая мемориальная доска была открыта в Кульсары.

В конечном пункте маршрута участники автопробега возложили венки к Вечному огню. А вечером в рамках конкурса социальных идей и проектов в номинации «Новый казахстанский патриотизм – основа успеха многонационального и многоконфессионального общества», «Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации» молодежным общественным объединением «Мангистауская региональная лига «КАЙСАР» военно-патриотических клубов» совместно с коммунальным госучреждением «Культурно-досуговый комплекс Актауского городского молодежного центра» и с руководством торгово-развлекательного комплекса «Актау» был организован турнир по хоккею среди детей.

Старт баталиям на льду дал ветеран войны и труда Виктор Нечаев. С его поздравления и началось торжественное открытие турнира. Под песню «Елiм менiң» на лед выехал знаменосец Абдуллах с кличем: «Кайсар – сила! Слава ветеранам Великой Отечественной войны!». Он совершил круг, и на катке появились девушки, они скользили по льду, следуя за знаменем Республики Казахстан. А в это время за периметром ледового катка дети из этнокультурных центров исполняли казахский, русский, татарский и кавказский танцы.

После этого каток предоставили детским хоккейным командам. Спортивный праздник закончился вручением медалей и грамот.

На следующий день в микрорайоне № 29 города Актау открылся военно-патриотический центр. Событие стало возможным благодаря спонсорской поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации. В торжественном мероприятии приняли участие фронтовики, труженики тыла, воины-интернационалисты, ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, военнослужащие, воспитанники военно-патриотических клубов, сотрудники городского молодежного центра. С приветственной речью к собравшимся обратились труженик тыла Иренов Карим Нажмдиярович, первый заместитель – начальник штаба Регионального управления Береговой охраны полковник Олег Колесников, начальник городского отдела по делам обороны МО РК полковник Дастан Танкеев. Полковнику Олегу Колесникову, тоже участнику боевых действий на таджико-афганской границе, вручили памятный знак «За службу в Таджикистане».

Организаторы автопробега ставили своей целью активизировать процесс военно-патриотического воспитания. Внести свой вклад в воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма, в формирование религиозной и межнациональной толерантности, пробудить интерес в среде подрастающего поколения к истории, культуре, традициям своего народа. Именно поэтому они планируют изготовить видеоролики, а также подготовить телесюжеты об автопробеге. Предназначены они будут учащимся средних школ и студентам высших учебных заведений.



