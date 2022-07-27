Автопробегом по кражам

Полицейские устроили профилактический автопробег, заезжая во дворы многоэтажек и разъясняя людям, как избежать квартирных краж.

– У нынешнего автопробега даже есть официальное название, – рассказали в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области. – Это «Профилактика квартирных краж и использование охранных услуг в целях безопасности чужого имущества как способ избежать преступлений». Тема серьезная, надеемся, жители оценили, сколько стражи порядка потратили усилий, чтобы организовать и провести мероприятие по безопас­ности частных домов, квартир и объектов.

Маршрут пробега пролегал через несколько микрорайонов. Жителям многоэтажных домов, расположенных в микрорайоне «Арай-2», и владельцам различных объектов на данной территории рассказали об эффективности деятельности частных охранных организаций, раздали памятки по профилактике квартирных краж.