Автопроизводство стало наиболее растущей отраслью экономики Казахстана
Жанат Тукпиев
За первый квартал 2019 года автопроизводство стало наиболее быстрорастущей отраслью казахстанской экономики, а вклад автопрома в ВВП страны превысил 56 миллиардов тенге. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Январь-март в отечественном автопроме ознаменовались уверенным ростом, как потребительской активности, так и производственных показателей. Благодаря высокой динамике, автопроизводство в отчетный период стало наиболее быстрорастущей отраслью казахстанской экономики. Вклад автопрома в ВВП страны вырос на треть и превысил 56 миллиардов тенге", – отметил Алферов.
Он заявил, что первый квартал стал вторым лучшим кварталом по объемам выпуска с начала 2015 года.
"Предприятия отрасли восстановили производственные показатели до 89 процентов, до кризисных значений пятилетней давности", – сказал председатель совета директоров.
Кроме того, по его словам, в январе-марте текущего года на территории республики было произведено без малого 9 тысяч единиц автотранспортных средств.
"Объемы превзошли прошлогодний показатель почти на 30 процентов. 61 процент легковой техники – основного сегмента отечественного рынка – приходится на долю Усть-Каменогорского завода "Азия Авто", 39 процентов техники было выпущено Костанайским заводом "Сарыарка Автопром". Еще более активными темпами растет спрос на предложения отечественных автопроизводителей. Если автомобильный рынок в целом прирос в первом квартале, включая импортный сегмент, на 18 процентов, то продажи отечественных автозаводов превысили прошлогодние цифры на более внушительные 39,4 процента", – подчеркнул он.
В заключение Алферов отметил, что квартальная рыночная доля впервые в истории отрасли приблизилась к 55 процентам совокупного рынка.
"Год назад эта цифра составляла 45,7 процента. Отечественные производители уверенно наращивают преимущества в структуре потребительских предпочтений, и более половины покупателей новых автомобилей сегодня выбирают модели, выпускаемые внутри страны", – заключил Алферов.