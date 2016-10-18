​Автопром: курс – на восстановление

Казахстанский авторынок пребывает в состоянии спада со второй половины 2014 года. Он тяжелее других секторов потребительского рынка пережил снижение курса тенге, но в текущем году продажи вышли на рыночное «плато», от которого авторетейл может оттолк­нуться и начать движение вверх.

– Ежеквартально казах­станцы приобретают порядка 10 тысяч новых легковых автомобилей. Это стабильная цифра, которую мы наблюдаем с начала года. При этом все большее число покупателей предпочитает автомобили локальной сборки, – отметил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвященной итогам работы автоиндустрии за 9 месяцев.

Если в первом квартале доля автомобилей локальной сборки не достигала 20%, то к июлю-августу 30–32% авторынка пришлось на модели, выпускаемые внутри страны. Производство автомобилей демонстрирует непрерывный рост, начиная с июня, который в сентябре достиг 46%.

– Да, эти цифры многократно уступают значениям двух-трехлетней давности, – продолжил глава союза. – Но даже в нижней точке отрас­левого спада вклад автопрома в республиканский ВВП достиг 51,6 млрд тенге, превысив показатели фармацевтической отрасли и приблизившись к уровню легкой промышленности. Казах­станские автозаводы сегодня особенно активно работают над расширением линейки, и уже в ближайшее время на их конвейерах появятся не только новые модели, но и бренды, продукция которых сегодня поставляется в страну в виде готового импорта.

Касаясь госпрограммы льготных автокредитов, О. Алферов заметил, что в сентябре средства второго транша были полностью освоены. Реализация программы продемонстрировала, насколько острой проблемой для казахстанского потребителя остается нехватка доступных займов в национальной валюте.

– Первый опыт государственного фондирования автокредитов стал удачным примером синергии усилий государства, банковского сектора и предприятий автопрома, – считает руководитель «КазАвтоПрома». – Программа оказала поддержку рядовым покупателям бюджетных автомобилей. Вместе с тем она снабдила банки необходимой ликвидностью в условиях нехватки тенгового финансирования. Не менее важный аспект – программа обеспечила поступление гарантированного дохода в Нацфонд. Государство получило источник процент­ного дохода в размере более 1 миллиарда тенге в год за счет размещения 26 миллиардов тенге на условиях фиксированной ставки вознаграждения в 4%.

По мнению О. Алферова, расширение ресурсов программы и ее дополнительная капитализация позволили бы удовлетворить потребности тысяч жителей республики в доступном транспорте через дальнейшее развитие успешного сотрудничества государства, банковского сектора и автопроизводителей.