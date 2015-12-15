​Автопром на этапе ускорения

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Даулет БАКБЕРГЕН, председатель совета директоров ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром»

За этот период выпуск автомобилей в стране вырос в 4,8 раза. Сегодня в республике уже работают пять производственных площадок, выпускающих легковые автомобили, грузовую и автобусную технику шестнадцати брендов.

Но самый крупный проект отечественного автомобилестроения только готовится к запуску своих мощностей. Именно он должен вдохнуть реальное производственное наполнение в понятие «казахстанский автомобиль». Речь об автопромышленном кластере, строительство которого при поддержке государства ведется сегодня на востоке страны. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» в Усть-Каменогорске идет создание инфраструктуры наиболее масш­табного производства в истории отечественного машиностроения. Ежегодно здесь будет производиться 120 тыс. автомобилей. Число новых рабочих мест достигнет 12 тыс. Ежегодный объем выпускаемой продукции по сегодняшнему курсу превысит 350 млрд тенге.

Но важен не только масштаб и переход к операциям сварки и окрас­ки кузова. Ключевым элементом строящегося кластера станет технопарк по выпуску автокомпонентов. Именно он станет главным источником казахстанского содержания в автопроме, за которое мы ратуем.

Напомню, одним из вдохновителей создания нового автомобильного производства в Усть-Каменогорске стал Президент Нурсултан Назарбаев. И старт реализации этого проекта был дан в рамках встречи глав Республики Казахстан и Российской Федерации в сентяб­ре 2012 года. Российская сторона в данном проекте представляет альянс Рено-Ниссан, ставший главным акционером АвтоВАЗа, крупнейшего автопроизводителя в РФ. Именно Renault-Nissan-AVTOVAZ выступил технологическим парт­нером проекта.

Что это означает для казахстанского инвестора – группы «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», реализую­щей проект?

Во-первых, Renault-Nissan-AVTOVAZ – это игрок № 1 на российском рынке. В его руках 32% всех продаж легковых авто в РФ, а объем рынка России на сегодня превышает 2 млн единиц. В минувшем году альянс реализовал на российском рынке 744 тыс. автомобилей. К началу следующего десятилетия Renault-Nissan-AVTOVAZ планирует расширить производство до 1 млн единиц. Вклад АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» составит 120 тыс. автомобилей. Эти объемы позволяют организовать в Казахстане рентабельное производство автокомпонентов – панелей приборов, бамперов, облицовки на первом этапе и бензобаков, систем выхлопа, сидений и многих других видов комплектующих.

На данный момент отечественной компанией подписано 17 соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими и глобальными производителями автокомпонентов. Задача – построить технологическую цепочку от сырья, которым так богата страна, к готовому автомобилю. Реализовать ее непросто. В той же России, где модернизация автопрома успешно идет уже доб­рый десяток лет, где организованы производства практически всех мировых брендов – лишь отдельные автоконцерны достигли заметного уровня локализации. Лидеры по этому показателю – АвтоВАЗ и Renault-Nissan. Доля местных автокомпонентов в автомобилях Renault, выпускаемых в России, равна 75%. Для моделей Lada она превышает 90%. Для сравнения, российское производство Volkswagen локализовано на 42%, Toyota – на 10%.

Таким образом, более перспективного соратника в деле построения цепочки локальных поставщиков автокомпонентов и развития местного производства компонентов вряд ли можно найти. Сегодня АвтоВАЗу принадлежит 30% рынка РК. Как и в России, на отечественном рынке Lada – бренд № 1 по объемам продаж. Иными словами, Lada – это единственная марка, которая сегодня может обеспечить автопроизводителю крупносерийные объемы в ограниченных масштабах казахстанского рынка. Чистая математика – даже самым успешным конкурентам Lada принадлежит от 7 до 11% рынка РК. В 3–5 раз скромнее доли АвтоВАЗа. И мы должны отдавать себе отчет: только такие проекты, как усть-каменогорский кластер «АЗИЯ АВТО Казахстан», ориен­тированные на массовый спрос, способны обеспечить создание автокомпонентной отрасли не на бумаге, а на площадке крупного конвейера.

Более 50% добавленной стоимости усть-каменогорских автомобилей обеспечат отечественные производители. Помимо казсодержания, еще 40% придется на российских поставщиков автокомпонентов, независимых от импорта и колебаний курсов валют. И лишь 10% стоимости готового усть-каменогорского автомобиля составят компоненты, приобретае­мые в дальнем зарубежье.

С запуском первой очереди усть-каменогорского кластера должны начать работу отечественные производства по выпуску панелей приборов, бамперов, облицовки. На следующем этапе – бензобаков, систем выхлопа, сидений. Уже годовые объемы 60–90 тыс. единиц создают базу для локализации этих комплектующих.

На днях подписано соглашение между «АЗИЯ АВТО Казахстан» и инвесторами, силами которых в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области создается завод по выпуску автошин. Автомобили, выпускаемые в Усть-Каменогорске, будут комплектоваться их продукцией.

Как известно, автопром включен в число 14 ключевых направлений госпрограммы индустриально-инновационного развития. Но совершенно очевидно, что с запуском проекта, контуры которого я обрисовал, отрасль займет еще более значимое положение в реальном секторе отечественной экономики, а термин «казсодержание» для автопрома обретет реальное произ­водственное наполнение.

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