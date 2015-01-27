Автопром: на повестке – локализация 658 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

В форуме приняли участие представители госорганов, фонда «ДАМУ», акима­та Алматы, Ассоциации казах­станского автобизнеса, первые руководители отечественных предприятий автомобильной отрасли – «Агромаш­холдинга», «АЗИЯ-­АВТО», «Астана Моторс», «Камаз­Инжиниринга», ­«СемАЗ», DaewooBusKazakhstan, а также производители автокомплектующих.

Специалисты вели речь о том, что с 1 января Казахстан вошел в новые экономические реалии ЕАЭС. Это означает, что мы находимся на одной конкурентной площадке с производителями России и Беларуси. Поэтому любые факторы, влияющие на автопром, имеют влияние и на экономику сразу трех стран, так как переток машин сегодня идет свободно. Если говорить о России, то в этой стране приняты 15 различных видов мер гос­поддержки автопрома, сообщил президент компании «Астана Моторс» Нурлан Смагулов. В связи с этим для отечественного автопрома важны равные условия в рамках ТС, говорили производители. В первую очередь речь шла о поддержке товаропроизводителей через субсидирование ставки для всех желающих приобрести в кредит автомобиль казахстанского производства. А процесс утилизации, кроме поддержки автопроизводств, поможет еще избавиться от старых авто.

Итак, Казахстан, Беларусь и Россия находятся в ЕЭП. В том числе в единых условиях режима промышленной сборки, при которых производители автотранс­портных средств должны соответствовать определенным требованиям, напомнил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, который вел заседание «круглого стола».

– Все предприятия, работающие в режиме промышленной сборки, должны достигнуть уровня локализации 50% до середины 2018 года. Такая цель для нашего государства вполне достижима в рамках двустороннего подхода, а именно восприятия мирового опыта и кооперации с ближайшими соседями в Таможенном союзе. И конечно, необходимо развитие собственных мощностей, – поставил задачу вице-министр.

Теперь основная задача для отечественных автомототранспортных производств – выбрать свой путь достижения локализации либо скооперироваться с мировыми производителями или же с производителями компонентов в Таможенном союзе для создания компонентной базы в Казахстане. Речь также шла о необходимых для развития производства автокомпонентной базы экономических стимулах в виде благоприятного инвестиционного климата, доступности рабочей силы, емкости рынка и других факторах.

В рамках встречи «Астана Моторс» презентовала начало сборки на своем предприятии по выпуску коммерческой техники «Хюндай транс авто» автобусов Hyundai County по методу CKD (технология производства автомобиля – «полноразборная»). Причем углубленный метод CKD в Алматы включает не только сборку и окраску, но и сварку кузова. В результате уровень локализации производства на этом заводе достигает 50%.

На первом этапе, по словам президента «Астана Моторс», пассажирские автобусы Hyundai County казахстанской сборки, адаптированные к местным условиям, предназначены для внутреннего рынка. В прошлом году они выпустили 150 автобусов, в планах нынешнего 2015 года – 250.

