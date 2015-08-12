Автор лучшей скульптуры ко Дню Алматы получит 1 млн тенге
Победитель конкурса, создавший лучшую скульптуру ко Дню Алматы, получит 1 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА AlmatyNews.
Как уточнили в управлении культуры, новый символ станет одним из основных элементов праздника. При этом создатель арт-объекта может использовать фразу I love Almaty на любом языке.
Выбирать лучшую из творений будут сотрудники управления, представители Союза дизайнеров, а также компании-подрядчика по городскому оформлению. Основные критерии, предъявляемые к работам, – оригинальность идеи архитектурной формы, сложность изготовления, а также возможность дальнейшего использования как символа Дня города.
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Для этого необходимо до 31 августа направить проект-заявку на электронный адрес d.maratov@almatymadeniet.kz. После согласования с организаторами, которое завершится 4 сентября, до 14 сентября участник должен создать и установить скульптуру. Обладатели второго и третьего мест получат LED-телевизор и музыкальный центр.
Фотографии конкурсных работ будут размещены на интернет-сайтах almaty.kz, almatymadeniet.kz и в социальных сетях.