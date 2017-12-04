Автор "Нотр-Дам де Пари" Рикардо Коччанте поставит мюзикл в Астане

В рамках празднования 20-летия столицы в Астане будет поставлен мюзикл "Нотр-Дам де Пари" совместно с его автором Рикардо Коччанте. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, выступая с речью на правительственном часе в Мажилисе Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Наша идея заключается в том, что Астана заслуживает внимания, и поэтому ведущие столицы мира выразят ей свое уважение и выступят с культурной программой. В рамках этого мероприятия мы планируем совместные постановки с Пекинским национальным оперным театром в Астане. Будет поставлена опера Джузеппе Пучини "Турандот", также совместно с автором мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Рикардо Коччанте театр "Астана Мюзикл" впервые поставит этот спектакль в рамках празднования юбилея", – сказал министр.
Кроме того, по его словам, министерством предусмотрена реализация ряда масштабных культурных проектов: "Парад столиц", "20-летие Астаны" и "20 столиц мира", в рамках которых в течение всего юбилейного года будут проходить выставки, концерты и фестивали.
"Также с российской телекомпанией "Первый канал" будет запущен сериал из шести серий "Мое счастье – Астана", премьера которого состоится во время празднования Дня столицы. В том числе запланированы гастроли Венского и Мариинского оперных театров, New York City Ballet, международные выставки и симфонический оркестр Шелкового пути. Мы планируем совместное проведение выставок с Третьяковской галереей при произведении искусств собрания объединенных национальных музеев Франции – Гранд Пеле. Кроме того, будут организованы выставки: "Мировая история в ста предметах" из фонда британского музея, "Великие монголы", "Артефакт истории" из Индии и многое другое", – продолжил Мухамедиулы.
Министр культуры и спорта отметил, что с учетом опыта проведения ЭКСПО, основные постановки будут осуществляться за счет активной спонсорской поддержки.