Авторитет и действенность

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Татьяна БРЕДИХИНА
Накануне события делегаты съезда, представляющие 871 первичную проф­союзную организацию, встретились с ответственным секретарем Министерства культуры и спорта Куатжаном Уалиевым, с которым обсудили наболевшие вопросы, внесли предложения по улучшению качества социального партнерства.
Как отметил участвовавший в работе съезда вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов, подписанное в феврале текущего года Отраслевое соглашение между Министерством культуры и спорта и общественным объединением играет важную роль в налаживании конструктивного диалога. По его словам, в документе внимание сосредоточено на защите работников старше пятидесяти лет и молодых кадров, повышении их квалификации, трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.
Важный показатель нашей работы, подчеркнула в своем выступлении председатель Отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта и информации Светлана Иманкулова, – значительное увеличение численности рядов. За пять лет она выросла на 79% и составила 42 699 человек, что свидетельствует о росте авторитета профсоюза, его действенности.
Как было отмечено на съезде, хорошие результаты по росту профсоюзных организаций в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Кызылординской областях. Большая работа на местах проводится и в части содержания коллективных договоров, где находят отражение вопросы безопасных условий и достойной оплаты труда, оздоровления и организации отдыха работников.
Не ослабевают и международные контакты общественного объединения отрасли. Подтверждение тому – участие в работе форума генерального секретаря международного объединения профсоюзов «Консультативный совет профсоюза работников культуры» (г. Мо­сква) Владимира Каменя и председателя Республиканского комитета профсоюза работников культуры Кыргызстана Анархан Кыдырбаевой.
После обсуждения доклада участники форума избрали делегатов на съезд Федерации профсоюзов РК, который состоится 10 июня текущего года. Председателем Отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта и информации с учетом положительной оценки деятельности общественного объединения повторно избрана Светлана Иманкулова.

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