Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) призван стать финансовым хабом для стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии. Об этом сказал председатель Конституционного совета Кайрат Мами на встрече с делегацией Международного финансового центра «Астана». В ее составе были управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, председатель суда МФЦА Лорд Харри Кэнэт Вульф, судья указанного суда Джэк Битсон, председатель Международного арбитражного центра Барбара Доуман и регистратор суда Кристофер Кэмпбелл-Холт.
Как отметил Кайрат Мами, МФЦА начал свою работу в нынешнем году. Знаковым событием стало формирование суда и Арбитражного центра МФЦА, в которых работают зарубежные юристы, заслужившие авторитет и доверие.
Председатель Конституционного совета также ознакомил гостей с деятельностью казахстанского органа конституционного контроля, проинформировала пресс-служба КС РК.