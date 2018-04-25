Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) призван­ стать финансовым хабом для стран СНГ, а также всего регио­на Западной и Центральной Азии. Об этом сказал председатель Конституционного совета Кайрат Мами на встрече с делегацией Международного финансового центра «Астана». В ее составе были управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, председатель суда МФЦА Лорд Харри Кэнэт Вульф, судья указанного суда Джэк Битсон, председатель Международного арбитражного центра Барбара Доуман и регис­тратор суда Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Как отметил Кайрат Мами, МФЦА начал свою работу в нынешнем году. Знаковым событием стало формирование суда и Арбитражного центра МФЦА, в которых работают зарубежные юристы, заслужившие авторитет и доверие.

Председатель Конституционного совета также ознакомил гос­тей с деятельностью казахстанского органа конституционного контроля, проинформировала пресс-служба КС РК.